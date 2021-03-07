МИД КНР: пограничные споры не должны доминировать в сотрудничестве Китая и Индии

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайские власти не намерены превращать пограничные споры в главный фактор, от которого будут зависеть все прочие направления сотрудничества между Пекином и Нью-Дели. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И.

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"Пограничные споры - это проблема, которая нам досталась как историческое наследие. Это не все, от чего зависят китайско-индийские отношения, - подчеркнул он на пресс-конференции, состоявшейся в ходе проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов Китая. - Нам следует устранять противоречия, активно наращивать сотрудничество, создавать удачные предпосылки для урегулирования вопросов, касающихся совместной границы".

По словам Ван И, на текущем этапе КНР и Индия должны воздержаться от противостояния и путем диалога окончательно урегулировать эту проблему. "Надеемся, что в наступившем 2021 году наши страны продолжат сближение и будут взаимодействовать в соответствии с консенсусом, которого удалось достигнуть на высшем уровне", - добавил он.

Как уточнил министр, отказ от конфликта "положительно отразится на благосостоянии 2,7 млрд человек, проживающих в Китае и Индии".

Четвертая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, совещательный орган) 13-го созыва и 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва проходят в столице КНР с 4 по 10 марта и с 5 по 11 марта соответственно. На них идет обсуждение национальной стратегии социально-экономического развития в 14-ю пятилетку (2021-2025) и до 2035 года. Важное место при проведении этих двух главных ежегодных политических мероприятий страны отводится согласованию и корректировке официальной дипломатической линии. В этом, как и в прошлом году, все журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, сдали тесты на коронавирус и прошли карантин.