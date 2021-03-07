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Пандемия COVID-19

Власти Бухареста ужесточили ограничительные меры

Заболеваемость COVID-19 достигла в столице Румынии 3,12 случаев на 1 тыс. жителей

БУХАРЕСТ, 7 марта. /ТАСС/. Власти столицы Румынии приняли в воскресенье решение ужесточить в городе ограничительные меры из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщило агентство Agerpres.

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В субботу в Бухаресте было зарегистрировано 906 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом заболеваемость достигла в столице 3,12 случаев на 1 тыс. жителей.

Комитет по чрезвычайным ситуациям столицы страны постановил, что в Бухаресте будут закрыты внутренние помещения в ресторанах и барах, а также театры, кинотеатры и игорные заведения. Запрещено проведение под открытым небом спектаклей, концертов, фестивалей. Посещать учебные заведения могут только дошкольники (детские сады), ученики начальной школы, а также учащиеся выпускных классов профессиональных школ. Ученикам 8, 12 и 13 классов разрешили посещать школу не в полном составе.

Меры вводятся на 14 дней, начиная с 8 марта, 00:00 (01:00 мск).

Согласно действующим в стране правилам, если заболеваемость в населенном пункте превышает три случая на 1 тыс. жителей, то в нем вводится "красный сценарий", предусматривающий строгие ограничительные меры. Если заболеваемость превышает шесть случаев на 1 тыс. жителей, то в населенном пункте вводится карантин.

Теги
РумынияПандемия COVID-19
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