Стратегические бомбардировщики США выполнили полет над регионом Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress выполнили в воскресенье полет над Ближним Востоком в сопровождении истребителей партнеров США в регионе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток, Южная и Центральная Азия, а также часть Северной Африки.

"Пара B-52H приняла сегодня участие в многонациональной патрульной миссии на Ближнем Востоке с целью сдержать агрессию и заверить партнеров и союзников в приверженности американских вооруженных сил обеспечению безопасности в регионе. Истребители ВВС США и многих стран-партнеров сопровождали американские бомбардировщики на различных этапах полета, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Катар", - отмечается в коммюнике.

В командовании указали, что регулярно проводят такого рода полеты и учения с партнерами на Ближнем Востоке.