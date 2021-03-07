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Кризис в Сирии
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По меньшей мере 18 сирийцев погибли при взрыве двух мин в провинции Хама

Также есть раненые, их доставили в больницу
© EPA/SEDAT SUNA, архив

БЕЙРУТ, 7 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 18 мирных граждан погибли при взрыве двух мин, установленных на обочине дороги в сирийской провинции Хама. Как сообщил в воскресенье телеканал Alikhbaria, инцидент произошел в сельской местности к востоку от города Саламия.

На минах подорвались два автобуса. Есть также раненые, которые доставлены в госпиталь.

По предварительной информации, фугас был заложен террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые участили свои вылазки на востоке страны.

24 февраля подразделения сирийской армии отразили нападение банды ИГ в пустыне Бадиа-эш-Шам. В ходе боестолкновения погибли девять солдат и ополченцев.

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