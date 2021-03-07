Байден подпишет указ, упрощающий процедуру регистрации избирателей

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье подпишет указ, обязывающий федеральное правительство активизировать усилия по оказанию помощи в рамках процедуры регистрации избирателей. Об этом говорится в распространенном документе Белого дома.

Федеральные структуры в течение 200 дней должны будут изложить шаги по расширению процедуры регистрации избирателей и распространению информации о выборах среди граждан страны. Власти, как отмечается в документе, также намерены усовершенствовать федеральные порталы, которые предоставляют такие сведения и регистрируют американских избирателей по всей стране.

Усилия правительства направлены на "упрощение регистрации избирателей, имеющих право голоса, и расширение доступа к голосованию", пояснил Байден в обнародованном Белым домом заявлении.

Кроме того, отмечается в документе, Пентагону необходимо упростить процедуру регистрации военнослужащих, имеющих право голосовать. Федеральные структуры также должны будут изучить возможность предоставления госслужащим выходного, чтобы проголосовать, либо направлять их на участки в качестве сотрудников избирательных комиссий. Вашингтонская администрация намерена рассмотреть возможность расширения доступа к голосованию для коренного населения, а также заключенных федеральных тюрем.

Президент приурочил подписание указу к событиям, произошедшим 7 марта 1965 года, когда американское движение за гражданские права чернокожих организовало марш из городка Селма в административный центр штата Алабама Монтгомери в поддержку всеобщего избирательного права. Марш был жестоко подавлен: полицейские применили слезоточивый газ, а затем преследовали демонстрантов с кнутами и дубинками. Подавление шествия повергло в шок всю страну, а тот день вошел в историю США как "кровавое воскресенье".

Проблемы избирательной системы

В США продолжаются обсуждения вопроса о реформе избирательного права после прошедших в ноябре прошлого года выборов, когда было подано рекордное количество избирательных бюллетеней, в том числе и по почте в связи с пандемией нового коронавируса. В этой связи республиканцы стараются ужесточить стандарты голосования.

Потерпевший поражение на прошедших выборах 45-й президент Дональд Трамп неоднократно утверждал о фальсификациях, подвергал критике голосование по почте. Поддерживающие его республиканцы способствовали усилиям на уровне штатов по ужесточению требований к регистрации избирателей и ограничению возможности голосовать по почте и досрочно. Так, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида), Трамп указал на необходимость провести всеобъемлющую реформу избирательной системы страны в связи с тем, что демократы, по его версии, обеспечили себе несправедливое преимущество на прошедших выборах. По мнению бывшего главы государства, все жители страны должны голосовать в один день, это правило не должно нарушаться из-за отправки бюллетеней по почте.

Демократы считают, что эти меры направлены на то, чтобы лишить права голоса бедных избирателей и представителей меньшинств, которые вряд ли будут иметь требуемые республиканцами дополнительные документы, удостоверяющие личность, либо не смогут уйти с работы, чтобы проголосовать в день выборов. "Выборные должностные лица в 43 штатах уже внесли более 250 законопроектов, чтобы затруднить голосование, - заявил в воскресенье Байден. - Мы не можем позволить им добиться успеха".

В среду Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Инициатива, помимо прочего, обязывает власти штатов предлагать жителям возможность получения бюллетеней по почте, предусматривает досрочное голосование за 15 дней до выборов и выделение дополнительных ресурсов для противостояния внешним угрозам, связанным с выборами. Кроме того, день выборов предлагается сделать выходным для федеральных служащих.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату, где демократам необходима поддержка 10 республиканцев для одобрения инициативы, против который уже выступил Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс. Американские эксперты считают, что это вряд ли произойдет.