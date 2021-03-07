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Кризис на Украине

Группа британских военных советников посетила зону силовой операции в Донбассе

Члены делегации посетили центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске и ознакомилась с порядком работы контрольно-пропускного пункта "Майорское"

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Группа военных советников Вооруженных сил Великобритании посетила украинские позиции в районе силовой операции в Донбассе и провела оценку подготовки развернутых там войск. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба командования силовой операции.

"В ходе визита представители иностранной делегации ознакомилась с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины в рамках операции ORBITAL", - говорится в сообщении командования в Facebook.

Члены делегации посетили центр гражданско-военного сотрудничества штаба силовой операции в Краматорске. Они также ознакомилась с порядком работы контрольно-пропускного пункта "Майорское". Визит завершился встречей с представителями офиса координации гуманитарных вопросов ООН.

В 2015 году на Украине начала работать миссия британских военных инструкторов ORBITAL. По решению властей Великобритании, в страну отправлены советники для оказания помощи в развитии боевых возможностей Вооруженных сил Украины. С марта 2015 года при участии британских инструкторов прошли подготовку более 22,5 тыс. украинских военнослужащих.

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УкраинаВеликобританияКризис на Украине
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