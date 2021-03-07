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В городе Бата в Экваториальной Гвинее прогремели четыре мощных взрыва

Причина взрывов пока не известна

ПРЕТОРИЯ, 7 марта. /ТАСС/. Четыре мощных взрыва прогремели в воскресенье на северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата на берегу Атлантического океана. Об этом сообщило агентство Reuters. Причина взрывов пока не ясна. 

Местное телевидение между тем показало, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших. Власти призвали людей сдавать кровь. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими.

Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.

Теги
Экваториальная Гвинея
Пандемия COVID-19
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