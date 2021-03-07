Белоруссия запустит производство вакцины "Спутник V" 30-31 марта

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ в воскресенье замглавы Минздрава республики Дмитрий Чередниченко.

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, планируется [производить] 500 тыс. доз ежемесячно", - сказал Чередниченко.