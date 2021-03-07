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Суд арестовал экс-помощника президента Абхазии за незаконное хранение оружия

Арест продлится до 5 апреля

СУХУМ, 7 марта. /ТАСС/. Суд города Сухума принял в воскресенье решение об аресте на срок до 5 апреля бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы, которому в субботу было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.

"Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Авидзбы Ахры Руслановича, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии "Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору", постановили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля", - сказал судья Леварса Багателия.

Судебное разбирательство об избрании меры пресечения проходило в здании Службы госбезопасности республики.

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