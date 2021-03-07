Южная Корея увеличит расходы на содержание войск США в рамках достигнутой договоренности

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Представители США и Южной Кореи достигли принципиальной договоренности на переговорах о распределении расходов на совместную оборону, Сеул увеличивает объем средств на содержание американских войск. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы рады, что переговорщики из США и Республики Корея достигли договоренности по предложенному тексту соглашения о специальных мерах, которое укрепит наш альянс и нашу совместную оборону. Альянсы Америки - важнейший источник нашей силы. Это событие отражает приверженность [вашингтонской] администрации [президента Джо] Байдена - [вице-президента Камалы] Харрис оживлению и модернизации наших демократических альянсов во всем мире для обеспечения нашей совместной безопасности и процветания", - отметил дипломат. В Госдепартаменте подчеркнули, что речь идет о "достижении принципиальной договоренности".

По его словам, "предлагаемое соглашение содержит согласованное серьезное увеличение" средств, выделяемых Сеулом на содержание американских войск. Дипломат не указал, о какой именно сумме идет речь. "Соединенные Штаты и Республика Корея в настоящее время предпринимают последние шаги, необходимые для заключения, подписания и вступления в силу итогового соглашения, которое укрепит наш альянс и нашу совместную оборону", - заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

С 2018 года Вашингтон требовал от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного контингента США. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2% - до $915 млн. В ноябре того же года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре 2019 года. В конце марта 2020 года стороны пришли к предварительному согласию об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за отрицательного отношения занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа.

Американские войска находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.