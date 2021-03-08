Запущенный хуситами дрон атаковал нефтехранилище в порту Рас-Танура

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Запущенный хуситами заминированный беспилотник упал в районе нефтехранилища в порту Рас-Танура в саудовской провинции Эш-Шаркия (Восточный регион), не причинив человеческого и материального ущерба. Об этом сообщило в воскресенье министерство энергетики королевства, передает Саудовское агентство печати.

"Одно из нефтехранилищ в порту Рас-Танура в Восточном регионе, который является одним из крупнейших в мире портов для отгрузки нефти, было атаковано беспилотником со стороны моря, - сказал официальный источник в министерстве. - Попытка нападения не привела ни к гибели людей, ни к материальному ущербу".

Кроме того, по его словам, обломки одной из запущенных баллистических ракет упали недалеко от жилого района в городе Дахран, где проживают тысячи сотрудников компании Saudi Aramco и их семьи разных национальностей. Это нападение, отметил он, не привело ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, в том числе нефтяной инфраструктуре.

В воскресенье мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило об атаке территории Саудовской Аравии при помощи восьми баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников. По словам официального представителя ВС мятежников бригадного генерала Яхьи Сариа, ударам были подвергнуты объекты в порту Рас-Танура, а также другие "военные цели" в районе Даммама и в провинциях Асир и Джизан. Сариа также указал, что эти обстрелы стали шестой по счету "операцией сдерживания".