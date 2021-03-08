NYT: Блинкен предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН

ТАСС, 8 марта. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашрафу Гани предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ, существование которого изданию подтвердили источники в Вашингтоне и Кабуле.

По данным газеты, мероприятие может пройти в Турции. Предполагается, что на нем представители Соединенных Штатов, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии "обсудят комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане", утверждает издание. Целью конференции, по его данным, станет формирование правительства с участием обеих сторон конфликта и сокращение насилия сроком на три месяца, а впоследствии и установление режима прекращения огня. В среду катарский телеканал Al Jazeera уже информировал со ссылкой на представителя Высшего совета по национальному примирению Афганистана, что США намерены провести региональную конференцию по мирному урегулированию в марте в Стамбуле.

The New York Times отмечает резкий тон письма Блинкена. Он выразил недовольство медленным продвижением переговоров о мирном урегулировании, выразив намерение США "существенно ускорить процесс, чтобы он быстрее двигался к урегулированию и постоянному и всеобъемлющему прекращению огня".

Как пишет газета, госсекретарь подтвердил, что США пока не решили, будут ли выводить к 1 мая из Афганистана 2,5 тыс. размещенных там американских военнослужащих. Он выразил опасение, что ситуация в области безопасности может ухудшиться.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.