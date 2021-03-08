NYT: США планируют кибератаки и новые санкции в ответ на приписываемый РФ взлом

ТАСС, 8 марта. США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщила в воскресенье газета The New York Times .

Издание утверждает, что американские "контрудары" не будут очевидными, но о них узнают российское руководство, разведка и военные.

По данным собеседников газеты, взломы будут сопровождаться экономическими санкциями. Кроме того, президент США Джо Байден намерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем.

Американская разведка утверждает, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds: в марте 2020 года хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов компании. Среди них были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских предприятий.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".