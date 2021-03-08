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Принц Чарльз перестал разговаривать с сыном Гарри, узнав о его решении покинуть семью

Принц Гарри пояснил, что решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи было принято из-за "отсутствия понимания и отсутствия поддержки"

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим сыном герцогом Сассекским Гарри, узнав о его решении вместе с супругой Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи из-за того, что во дворце их не понимали и не оказывали им поддержки. Об этом рассказал сам принц Гарри в транслировавшемся в воскресенье телекомпанией CBS интервью.

Он сообщил, что решил обсудить с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом решение сложить обязанности старших членов британской королевской семьи перед тем, как объявить об этом публично. "Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это письменно", - отметил герцог. Он рассказал, что сделал все это и даже включил такие детали, как возможную дату объявления о принятом решении.

Отвечая на вопрос американской телеведущей Опры Уинфри, почему его отец так себя повел, принц Гарри после долгой паузы отметил: "Потому что к этому моменту я взял дело в свои руки. <...> Мне нужно было сделать это для своей семьи, <...> для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для [сына] Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет". Герцога также спросили, ошеломил ли он своим решением королеву. "Я никогда не ошеломлял бабушку. Я слишком сильно уважаю ее", - ответил он.

Похожая ситуация

Принц Гарри пояснил также, что само решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи было принято из-за "отсутствия понимания и отсутствия поддержки". Его супруга также подчеркнула во время интервью, что "умоляла о помощи" королевскую семью из-за обеспокоенности по поводу своего психического здоровья в период беременности. "Но не было сделано ничего, чтобы помочь мне", - отметила она.

Герцога также спросили, как его погибшая в 1997 году мать принцесса Диана отнеслась бы к данному шагу. "Я думаю, она бы очень рассердилась на то, как все это произошло, и сильно расстроилась", - отметил герцог. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что "история [принцессы Дианы] повторяется" с Меган, мать которой афроамериканка, а соцсети и расовый вопрос только усугубили ситуацию. "Я просто хочу, чтобы мы все извлекли уроки из прошлого", - указал он.

Говоря о своей жизни в королевской семье, принц Гарри подчеркнул, что "был в ловушке, но не знал, что попал в ловушку", пока не встретил свою будущую супругу.

"Нам двоим было невероятно тяжело", - отметил принц Гарри, говоря о том, что произошло после того, как они объявили о своем решении. "Это было для меня шоком", - подчеркнул он, комментируя тот факт, что он был лишен личной охраны. "Моя семья буквально отсекла меня в финансовом плане [в первом квартале 2020 года]", - рассказал герцог, добавив, что ему все же досталась часть средств матери.

В конце интервью принц Гарри рассказал, что в последнее время его отец стал отвечать на звонки, но "все еще есть над чем поработать". Он добавил, что разочарован отношением принца Чарльза к своему решению.

Многочисленные конфликты

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.

Больше года назад принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Теги
СШАВеликобританияГарри, герцог СассекскийМеган, герцогиня Сассекская
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