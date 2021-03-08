Чиновника правительства Японии отстранили из-за нарушения кодекса поведения госслужащих

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Высокопоставленный чиновник правительства премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга, которого считают приближенным премьера, был отстранен от занимаемой должности из-за подозрений в нарушении кодекса поведения государственных служащих. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о вице-министре по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки, который в период с 2018 по 2020 год три раза встречался за ужином с представителями крупнейшей телекоммуникационной компании страны NTT (Nippon Telegraph and Telephone). Сообщается, что за блюда каждый раз платили представители NTT. В общей сложности они обошлись в 107 тыс. иен ($987). "Ситуация заслуживает крайнего сожаления", - отметил в связи с этим глава ведомства Рёта Такэда.

Действующее законодательство запрещает государственным чиновникам получать какие-либо подарки от представителей компаний из секторов, регулированием которых они занимаются.

В начале марта секретарь кабинета министров Японии по связям с общественностью Макико Ямада ушла в отставку в связи со скандалом, вызванным ее неуместным участием в ужине с Сэйго Сугой, который является сыном премьер-министра страны. В 2019 году Сэйго Суга, работающий в продюсерской компании Tohokushinsha Film, пригласил Ямаду на ужин, оплатив счета за блюда, стоимость которых превысила 70 тыс. иен (около $650). В то время Ямада была высокопоставленной сотрудницей Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, которое осуществляет выдачу лицензий на вещание, требующихся для деятельности продюсерских компаний. Таким образом, она фактически нарушила свой кодекс поведения, который запрещает чиновникам получать подарки от заинтересованных лиц.

Премьер-министру Суге тогда пришлось приносить публичные извинения за причастность сына к этому скандалу. В то же время он подчеркнул, что никогда не обсуждал с сыном его работу.