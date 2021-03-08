Представитель Эрдогана предостерег США от давления на Турцию из-за С-400

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия. Такое мнение выразил в опубликованном в воскресенье интервью агентству Bloomberg официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях", - приводит агентство высказывание представителя турецкого лидера. По его словам, между Турцией и Россией имелись некоторые разногласия, "однако их удалось устранить за счет конструктивного диалога". "Почему с США мы не можем поступить так же"? - задался вопросом Калын.

По его словам, Турция может располагать системами "С-400 таким образом, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО". "Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам, - подчеркнул Калын. - Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь".

Власти США 14 декабря 2020 года объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Рестрикции, как заявили в Вашингтоне, являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Анкара "не будет воздерживаться от принятия мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности". Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.