Глава МИД ЛНР обвинил Кравчука в намеренном торможении мирного процесса в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 марта. /ТАСС/. Представитель Украины в контактной группе Леонид Кравчук своими действиями намеренно тормозит процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил в понедельник полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"Действиями Кравчука минский переговорный процесс обречен буксовать и дальше. При сохранении его сегодняшней "переговорной тактики" рассчитывать на положительную динамику не приходится. Но складывается впечатление, что в этом и состоит стратегия Украины", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.

По мнению Владислава Дейнего, Киев стремится договариваться "сам с собой", и это "гораздо приятнее" для украинской стороны, чем урегулировать разногласия с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). "Но минские соглашения так не выполнить, и конфликт не прекратить, и господин Кравчук, как опытный политик, не может не понимать этого", - отметил глава МИД ЛНР.

"У Украины тактика - снять с себя ответственность и сделать другого виновным в конфликте. Если бы Киев действительно хотел урегулировать конфликт в Донбассе, то его представители как минимум шли бы на компромисс с ЛНР и ДНР", - подчеркнул Владислав Дейнего.

В последнее недели глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук сделал ряд заявлений, которые представители ДНР и ЛНР расценили как провокационные. В частности, Кравчук утверждал, что перемирия в зоне конфликта уже не существует и что украинские военные в Донбассе должны на каждый выстрел отвечать выстрелом. Глава делегации Украины в контактной группе также заявил, что Киев не будет вести прямой диалог с республиками Донбасса.