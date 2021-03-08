В ЕК заявили, что удивлены решением Бельгии продлить запрет на трансграничные поездки

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выразила удивление решением правительства Бельгии продлить запрет на необязательные трансграничные поездки до 18 апреля и намерена "принять меры", чтобы гарантировать свободу перемещения в ЕС. Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы были удивлены решением правительства Бельгии, о котором мы узнали из СМИ в пятницу", - заявил он.

"Позиция Еврокомиссии остается прежней - все страны должны соблюдать принцип пропорциональности [своих карантинных мер]. Мы призвали Бельгию отказаться от общего запрета на поездки и заменить его более целенаправленными мерами, которые должны гарантировать бесперебойное функционирование европейского рынка. Свобода перемещения - это фундаментальное право, и мы будем продолжать работать для его реализации", - сказал Виганд. Он пообещал, что Еврокомиссия теперь изучит все меры, которые могут быть приняты, чтобы гарантировать свободу перемещений через бельгийскую границу.

Эпидемическая ситуация в Бельгии с населением в 11,5 млн человек остается очень напряженной. С начала января в Бельгии отмечался рост количества новых случаев заражения коронавирусом, в последнюю неделю этот процесс несколько замедлился, сейчас в сутки в среднем выявляется 2,4 тыс. новых случаев, около 150 госпитализаций, свыше 25 летальных исходов. Всего в Бельгии с начала пандемии было зарегистрировано 785,9 тыс. случаев болезни, 22,3 тыс. смертей.

В условиях крайне медленной вакцинации населения 5 марта правительство Бельгии в очередной раз продлило действие карантинных мер. Разрешение необязательных зарубежных поездок перенесено с 1 на 18 апреля. Открытие баров, ресторанов, клубов, общественных, спортивных и культурных заведений отложено как минимум до мая. Отмена комендантского часа пока вообще не рассматривается.

Нарушение карантинных мер в Бельгии карается штрафами от €250.