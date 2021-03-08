Лидер британской оппозиции призвал серьезно отнестись к заявлениям Меган Маркл о расизме

"Очень печально видеть подобную неурядицу в семье. Темы расизма и психического состояния, которые подняла Меган, очень серьезны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в Британии в XXI веке. К этому нужно отнестись очень серьезно", - отметил Стармер, посещая школу на востоке Лондона в день возобновления занятий в классах в Англии в рамках поэтапного снятия коронавирусных ограничений.

"Нельзя судить кого бы то ни было по цвету кожи или психике. Это более глубокий вопрос, чем просто королевская семья. На протяжении многих лет мы не уделяли достаточного внимания этой проблематике и откладывали эту дискуссию на потом", - указал лидер лейбористов, слова которого приводит агентство PA.

В свою очередь представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что глава правительства не смотрел интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телекомпании CBS. "Заявления, прозвучавшие в интервью, являются делом Букингемского дворца. Премьер ранее давал понять, что расизму нет места в обществе", - цитирует агентство Reuters высказывания официального представителя Джонсона.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри вышло в эфир CBS в воскресенье вечером. Во время беседы герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость больше года назад. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. В интервью CBS пара уточнила, что у них будет дочка.

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.