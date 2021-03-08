Премьер Эстонии объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Правительство Эстонии планирует ужесточить ограничения из-за распространения британского штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник премьер-министр Кая Каллас.

"Мне поступила информация о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространен в Эстонии более широко, чем предполагалось, - написала он в Facebook. - Британский штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если окажется, что информация, которую мы проверяем, соответствует истине, это будет значить, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун".

В этом случае, по словам Каллас, в стране на дистанционное обучение переведут всех школьников, торговые предприятия и заведения общепита закроют, а публичные мероприятия будут запрещены.

Общее количество инфицированных в стране достигло 76 183, умерли 667 человек. Правительство Эстонии ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабинет министров объявил о введении новых ограничений по всей стране, которые ужесточил с 1 марта, а затем еще раз с 6 марта.