СМИ: в Сенегале суд отпустил оппозиционера Усмана Сонко под залог

ПРЕТОРИЯ, 8 марта. /ТАСС/. Суд сенегальской столицы Дакара предъявил в понедельник обвинения одному из лидеров оппозиции Усману Сонко и отпустил его под залог, обязав явиться на ближайшее слушание. Об этом сообщило Агентство печати Сенегала.

"Сонко обвиняется в серии изнасилований и в том, что он угрожал расправой", - заявил адвокат оппозиционера Ме Шейх Хораиси Ба. Он отметил, что Сонко вернулся к себе домой. Сам оппозиционер утверждает, что полностью невиновен, а нынешние судебные преследования политически мотивированы и имеют целью не допустить его до следующих президентских выборов.

Усман Сонко был задержан 3 марта за нарушение общественного порядка во время следования в суд, где должен был пройти опрос свидетелей и самого политика в связи с обвинениями в его адрес в изнасиловании. В ответ по стране прошли массовые демонстрации с требованием освобождения Сонко. Они сопровождались длившимися в течение трех дней беспорядками, в которых погибли, по данным сенегальского новостного портала "Сеневэб", семь человек.

Сонко является депутатом и лидером созданной в 2014 году партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в 2019 году в президентских выборах и занял третье место с 16% голосов.