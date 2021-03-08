В Сирте началось заседание парламента Ливии, на котором должно быть одобрено правительство

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Специальное заседание Палаты представителей (парламента) Ливии, на котором должно быть одобрено правительство Абдель Хамида Дбейбы, открылось в понедельник в Сирте. Об этом сообщил ТАСС советник спикера по СМИ Фатхи аль-Марими.

По его словам, "в заседании принимают участие 132 депутата. Необходимый для вынесения вотума доверия кабмину кворум составляет 120 человек".

Избранному 5 февраля на проходившем в Швейцарии Форуме ливийского политического диалога премьеру отводился 21 день на формирование кабмина. Концепцию будущего Правительства национального единства (ПНЕ) он представил в парламент 25 февраля, однако список конкретных кандидатов передал в президиум парламента только 6 марта. Кабмин Дбейбы состоит из 35 министров, включая 27 министров и шести госминистров, а также двух вице-премьеров.

Законодателям, помимо одобрения правительства, предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта. В случае, если парламент не сможет вынести вотум доверия правительству, вопрос его одобрения должен быть передан участникам Форума.

Как сообщил ТАСС официальный представитель парламента Абдалла Бельхак, специальное заседание, учитывая специфику и чувствительность обсуждаемой темы, может затянуться на два дня. Буквально накануне группа из 42 депутатов в очередной раз потребовала отложить заседание парламента до момента оглашения отчета экспертного комитета ООН о возможном подкупе во время избрания нового исполнительного органа власти. Ранее ООН начала расследование в связи с вскрывшимися сведениями о том, что на встрече Форума в Тунисе месяц назад - еще до избрания премьер-министра на встрече в Швейцарии - сторонники Дбейбы предлагали взятку в размере от $200 тыс. до $500 тыс. за одобрение его кандидатуры. Доклад ООН по этому поводу должен быть обнародован 15 марта. Дбейба категорически отверг обвинения в коррупционных схемах, заявив, что "процесс избрания был максимально прозрачным и честным".