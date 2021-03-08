МУС постановил выплатить $30 млн компенсации жертвам конфликта в ДРК

ГААГА, 8 марта. /ТАСС/. Жертвы конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК), пострадавшие в результате действий одного из лидеров повстанческой группировки "Патриотические силы за освобождение Конго" Боско Нтаганды, должны получить $30 млн компенсации. Соответствующее решение вынесла в понедельник судебная палата Международного уголовного суда (МУС).

"В свете обозначенных обстоятельств и учитывая права осужденного лица, судебная палата устанавливает компенсацию, которую должен выплатить Нтаганда, в размере $30 млн", - заявил судья Чан-Хо Чун. Это крупнейшая сумма компенсации за всю историю МУС.

Одновременно судьи признали, что сам Нтаганда является неплатежеспособным, и призвали Целевой фонд для жертв преступлений "внести посильный вклад в компенсацию с учетом имеющихся ресурсов", а также приложить усилия для "поиска дополнительных средств, необходимых для выплаты компенсации в полном объеме". Согласно решению судей, деньги должны пойти не на выплаты частным лицам, а на финансирование программ, благотворительных фондов и проектов, созданных для помощи жертвам преступлений.

Нтаганда добровольно сдался суду 22 марта 2013 года. Суд над ним начался 2 сентября 2015 года. В ноябре 2019 года судьи приговорили Нтаганду к 30 годам тюремного заключения за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в конголезской провинции Итури в 2002-2003 годах. Согласно решению суда, в качестве одного из главарей группировки "Патриотические силы за освобождение Конго" он несет личную уголовную ответственность за различные злодеяния, в том числе убийства, изнасилования и привлечение детей в возрасте до 15 лет к боевым действиям. Сам конголезец свою вину признавать отказался.