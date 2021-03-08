Армия Ливана потребовала от демонстрантов прекратить перегораживать эстакады в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 марта. /ТАСС/. Механизированные патрули ливанской армии появились в понедельник на улицах Бейрута с целью разблокирования проездов по эстакадам, туннелям и проспектам, которые шестой день подряд перекрывают демонстранты. Как сообщает корреспондент ТАСС, приказ войскам по наведению порядка в городе отдал командующий армии генерал Джозеф Аун. Он потребовал от активистов протестного движения прекратить "перегораживать проезжую часть, что парализует нормальную жизнь страны.

Ранее в президентском дворце Баабда состоялось экстренное заседание антикризисного штаба. Выступая на нем, глава республики Мишель Аун призвал силовиков "принять без колебаний все необходимые меры по восстановлению законности и правопорядка". "Перегораживание улиц выходит за рамки демократических свобод и является диверсией, направленной на подрыв стабильности", - подчеркнул президент.

По решению координационного совета протестного движения в Ливане проводится акция "понедельник гнева", которая носит предупредительный характер перед переходом к развертыванию кампании всеобщего гражданского неповиновения. Акция сопровождается забастовкой в ряде районов города.

Новая волна протестов последовала за очередным падением обменного курса национальной валюты - с 8 000 до 11 000 ливанских фунтов за один доллар. Обвал национальной денежной единицы повлек за собой рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости, что ударило по интересам малоимущих слоев населения. Президент Аун заявил в понедельник, что "за попытками дестабилизировать обстановку в Ливане стоят внешние стороны". По его словам, ливанские спецслужбы "раскрыли заговор с целью еще большего ухудшения экономической ситуации".

Тем временем оппозиционные силы используют недовольство населения для выдвижения требований о проведении досрочных выборов. Так, лидер христианской партии Катаиб Сами Жмайель призвал 6 марта депутатов однопалатного парламента сложить с себя полномочия, открыв путь всеобщим выборам. "Ни президент, ни парламентское большинство не смогли справиться с кризисом и спасти страну от коллапса, теперь народ должен избрать новое руководство Ливана", - заявил он телеканалу Al-Hadath.