Джонсон в разговоре с Эрдоганом высказался за справедливое решение проблемы Кипра

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за всеобъемлющее и справедливое урегулирование проблемы Кипра. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его разговора в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания решительно поддерживает всеобъемлющее, справедливое и прочное урегулирование кипрской проблемы на основе международно признанной модели двухзональной, двухобщинной федерации", - сообщили на Даунинг-стрит, 10. В канцелярии британского премьера добавили, что лидеры "обсудили предстоящие переговоры" о кипрском урегулировании, которые, как ожидается, состоятся на неформальной встрече в формате "5+1" в Женеве в апреле.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Единственной страной, признающей ТРСК, является Турция, которая одновременно не признает Республику Кипр как государство, причем еще с 1963 года, когда на острове распалась система двухобщинного представительства в органах власти. В Анкаре и на севере Кипра власти Республики Кипр именуют "греческой администрацией Кипра". В международных же документах весь остров Кипр считается единой страной. На греческом юге Кипра северную часть острова, где проживает турецкая община, именуют "территориями Республики Кипр, оккупированными войсками Турции", а ТРСК называют "псевдогосударством".

Ливия, Ирак, двусторонние отношения

Лидеры Великобритании и Турции также обсудили ситуацию в Ливии. Джонсон "подчеркнул важность выполнения соглашения о прекращении огня и снижения напряженности в стране", отмечается в коммюнике. "Премьер-министр выразил соболезнования в связи с гибелью тринадцати турецких граждан на севере Ирака и осудил убийства, совершенные террористами Рабочей партии Курдистана (РПК). Премьер-министр и президент Эрдоган согласились с важностью продления резолюции Совета Безопасности ООН об облегчении трансграничного гуманитарного доступа из Турции на северо-запад Сирии", - добавили на Даунинг-стрит.

Джонсон и Эрдоган обсудили вопросы изменения климата и "важность отношений между Великобританией и Турцией, пути их углубления в области торговли", связи в области обороны, "в частности, признавая статус Великобритании и Турции как союзников по НАТО", говорится в коммюнике.