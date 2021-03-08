Активист "Альтернативы для Германии" сравнил вакцины AstraZeneca и BioNTech с "Циклоном Б"

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Баварский активист партии "Альтернатива для Германии" Штефан Бауэр посетил бывший нацистский концлагерь Маутхаузен в Австрии и сравнил применение вакцин от коронавируса Pfizer - BioNTech и AstraZeneca со смертельным газом "Циклон Б", который применялся нацистами в газовых камерах для массового уничтожения людей. Об этом сообщило в понедельник издание Kronen Zeitung.

На видео, размещенном в сети микроблогов Twitter, Бауэр рассказал, что посетил территорию бывшего "лагеря смерти" Маутхаузен. Он выразил надежду, что страшные времена концлагерей больше никогда не повторятся, и никто не будет строить такие сооружения "для людей, отказывающихся от вакцинации или не желающих сдавать тесты". "Нам не нужен новый "Циклон Б", будь то как AstraZeneca или как BioNTech. Нет, нам такого не надо", - сказал активист.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал подобное сравнение отвратительным и сообщил о направлении заявления в прокуратуру с требованием выяснить обстоятельства произошедшего. "Сравнение вакцины от COVID-19 с ядом "Циклон Б", убившим миллионы людей, - это не просто распространение теорий заговора, это отвратительно и преступно. Сложно превзойти по безвкусице, когда подобное происходит на мемориале жертвам Холокоста", - приводит заявление министра издание Kronen Zeitung.