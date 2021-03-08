Сотни людей собрались у суда в Миннеаполисе, где начался процесс над убийцей Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Сотни активистов пришли к зданию суда округа Хеннепин в Миннеаполисе (штат Миннесота), чтобы поддержать обвинение в деле об убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Трансляция обстановки у здания суда ведется в онлайн-режиме в соцсетях.

Люди пришли с фотографиями Флойда, на которых он изображен с заклеенным ртом - аллюзия на его слова о том, что он не может дышать, с транспарантами в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Активисты с импровизированной сцены в громкоговоритель зачитывают имена афроамериканцев, погибших в результате действий полицейских.

Проход к самому зданию суда ограничен проволочным забором, у которого установлена сцена. Окна магазинов и учреждений на первых этажах зданий поблизости закрыты деревянными ограждениями, однако обстановка пока спокойная.

Участники акции у здания суда заявляют, что хотят справедливости. Некоторые из них делятся мнением в социальных сетях, другие высказываются со сцены. "Мы хотим справедливости, справедливости для каждого темнокожего в этом штате, кто хотя бы раз подвергался задержанию со стороны полицейского", - заявил один из выступающих. Другой заявил, что собравшиеся хотят справедливости, иначе "Миннесоту вновь охватит огонь". Еще один выступающий обратил внимание на то, что среди членов жюри, подбор которых должен был начаться сегодня, должно быть больше темнокожих. "Рассмотрение дела должно быть справедливым. Вердикт не должен быть сформирован заранее теми, кто никогда не сталкивался с полицейской жестокостью", - сказал выступающий.

В понедельник в Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Флойда. Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.