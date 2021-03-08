У госдачи Зеленского под Киевом состоялся пикет с требованием освободить националистов

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Более сотни граждан провели акцию протеста у государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом с требованием освободить осужденного за похищение человека бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко, а также арестованного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна".

"На акции людей совсем немного. Не более 150 человек. Они скандируют "Стерненко волю", Рифмастеру (Антоненко - прим. ТАСС) волю", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Участники пикета развернули большой транспарант "Молчание держит за решеткой", на воротах резиденции протестующие разместили наклейки с требованием отставки генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой, а также главы МВД Украины Арсена Авакова. На какое-то время участники пикета зажгли красные факелы.

"Участники акции заявили, что завтра они проведут акцию в поддержку Сергея Стерненко на улице Госпитальная, 12, (в Киеве) возле гостиницы "Президент отель", где должен состояться всеукраинский съезд судей", - уточнило издание. Для обеспечения правопорядка к госдаче Зеленского были стянуты дополнительные силы Нацгвардии Украины и полиции, в ходе протестной акции столкновений с силовиками не происходило.

Дело Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный с приговором не согласился. Приговор был вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже умер от полученных травм. Защита Стерненко называет случившееся самообороной. По этому делу 29 января он отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.