Судья отложил на 9 марта начало подбора присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Cудья Питер Кэхилл в понедельник отложил минимум на сутки начало процесса подбора жюри присяжных по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трансляцию из зала суда округа Хеннепин (штат Миннесота) ведет местная газета Star Tribune.

Стороны, как ожидается, отберут 12 членов жюри, а также двух запасных. Судья Кэхилл первоначально объявил, что этот процесс начнется в понедельник. Он пересмотрел это решение после того, как представитель прокуратуры заявил о намерении обратиться в апелляционный суд, чтобы отменить решение о снятии части обвинений с Шовина.

"Я дал понять, что намеревался приступить к рассмотрению досудебных ходатайств и подбору жюри, если только не получу предписаний не делать этого, - констатировал Кэхилл. - Думаю, вы имеете право подать ходатайство в апелляционный суд". Кэхилл отметил, что в свете данного шага прокуратуры к подбору присяжных приступят не ранее вторника.

Судья допустил, что апелляционный суд может приостановить разбирательство дела по существу. "Мы не получим ответ минимум до завтра (до вторника - прим. ТАСС)", - сказал Кэхилл.

Споры об обвинениях

Представитель прокуратуры Мэттью Фрэнк настаивал на том, чтобы подбор присяжных не начинали, пока не будет уточнено, предъявят ли Шовину обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном. В настоящее время экс-полицейскому инкриминируется убийство второй степени. Согласно законам штата, это более тяжкое преступление. Речь идет о непредумышленном убийстве при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением в данном случае прокуратура считает нападение на Флойда.

Кэхилл ранее разрешил предъявить Шовину обвинения в убийстве второй степени. Вместе с тем он снял с экс-полицейского обвинения в убийстве третьей степени и позже отказал прокуратуре в отмене этого решения. Согласно вынесенному на прошлой неделе постановлению апелляционного суда, вопрос о предъявлении Шовину обвинений в убийстве третьей степени следует рассмотреть заново.

Адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон заявил, что не возражает против начала разбирательства дела по существу и подбора присяжных, однако дал понять, что попытается оспорить решение апелляционного суда.

За убийство второй степени в Миннесоте предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. За убийство третьей степени - до 25 лет. По мнению опрошенных журналистами "Стар трибьюн" экспертов, если Шовину одновременно будут предъявлены обвинения в убийстве второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них. В частности, признание его виновным в убийстве третьей степени присяжные могут посчитать компромиссом.

Смерть Джорджа Флойда

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.