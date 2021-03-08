Заседание парламента Ливии по утверждению нового правительства отложили до 9 марта

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Начавшееся в понедельник специальное заседание Палаты представителей (парламента) Ливии, на котором должно быть одобрено правительство избранного премьера Абдель Хамида Дбейбы, отложено до вторника. Об этом заявил спикер законодательного органа Акила Салех Иса, выступление которого транслировали ливийские телеканалы.

Заседание в понедельник, в котором приняли участие 132 депутата (необходимый для вынесения вотума доверия кворум составляет 120 человек), продлилось чуть более двух часов. Как указал Салех, его перенос необходим для того, чтобы учесть ряд замечаний относительно состава кабмина и его программы, которые выдвинули некоторые депутаты. "Премьер завтра будет вызван к депутатам, чтобы обсудить их", - отметил спикер, указав при этом, что "ливийцы сегодня переворачивают страницу раскола".

Избранному 5 февраля на проходившем в Швейцарии Форуме ливийского политического диалога премьеру отводился 21 день на формирование кабмина. Концепцию будущего Правительства национального единства (ПНЕ) он представил в парламент 25 февраля, однако список конкретных кандидатов передал в президиум парламента только 6 марта. Кабмин Дбейбы состоит из 35 министров, включая 27 министров и шести госминистров, а также двух вице-премьеров. Законодателям, помимо одобрения правительства, предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта. В случае, если парламент не сможет вынести вотум доверия правительству, вопрос его одобрения должен быть передан участникам Форума.

Как ранее уже сообщил ТАСС официальный представитель парламента Абдалла Бельхак, специальное заседание, учитывая специфику и чувствительность обсуждаемой темы, может затянуться на два дня. Буквально накануне группа из 42 депутатов в очередной раз потребовала отложить заседание парламента до момента оглашения отчета экспертного комитета ООН о возможном подкупе во время избрания нового исполнительного органа власти.

Ранее ООН начала расследование в связи с вскрывшимися сведениями о том, что на встрече Форума в Тунисе месяц назад - еще до избрания премьер-министра на встрече в Швейцарии - сторонники Дбейбы предлагали взятку в размере от $200 тыс. до $500 тыс. за одобрение его кандидатуры. Доклад ООН по этому поводу должен быть обнародован 15 марта. Дбейба категорически отверг обвинения в коррупционных схемах, заявив, что "процесс избрания был максимально прозрачным и честным".