В Абхазии сообщили, что экс-помощник президента планировал участие в попытке госпереворота

СУХУМ, 8 марта. /ТАСС/. Задержанный экс-помощник президента Абхазии Ахрик Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота. Об этом в понедельник сообщается на сайте службы госбезопасности (СГБ) Абхазии.

"Гражданин Авидзба А. Р. задержан и водворен в СИЗО СГБ Республики Абхазия, также задержаны пять иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ Республики Абхазия оперативной информации, задержанные граждане планировали принять участие в попытке государственного переворота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства Авидзбы сотрудники СГБ и МВД республики обнаружили и изъяли ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи. По факту незаконного приобретения, хранения оружия возбуждено уголовное дело.

В службе отметили, что Авидзба был приглашен 4 марта в СГБ Абхазии для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан. "Авидзба А. Р. отверг предложение правоохранительных структур", - отметили в СГБ.

Арест Авидзбы

Ранее в воскресенье суд в Сухуме избрал в отношении Авидзбы меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля. Адвокат Инга Габилая заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде республики в течение трех дней. Также арестованы четверо охранников.

Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

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