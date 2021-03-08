Камала Харрис призвала строить "мир, работающий на женщин"

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны строить "мир, работающий на женщин".

"Если мы построим мир, работающий на женщин, наши нации будут сильнее, благополучнее и получат больше безопасности. В этот Международный женский день будем же решительны и едины для достижения этой цели", - заявила она в понедельник в специальном видеообращении к депутатам Европейского парламента на открытии его сессии.

"Теперь мы должны ответить на вопрос, как мы можем построить мир, работающий для женщин. Я верю, что мы должны гарантировать безопасность женщин дома и в любых других местах. Женщины должны иметь доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию, особенные медицинские потребности женщин должны быть удовлетворены. Мы должны обращаться с достоинством с женщинами на работе, создать необходимые структуры, чтобы женщина могла одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой. Мы должны также дать женщинам равный голос в системах принятия решений", - пояснила вице-президент США.

Харрис заверила, что выполнение этих целей является одной из приоритетных задач администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на том же заседании ЕП отметила, что сейчас разрыв зарплат между мужчинами и женщинами в странах ЕС составляет 40% и что женщины в Европе "должны работать вдвое больше за ту же зарплату". Она отметила, что сейчас в странах ЕС трудоустроены 67% трудоспособных женщин против 77% трудоспособных мужчин. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия намерена исправить подобное неравенство и к 2030 году довести число работающих женщин до 78%.

Харрис и фон дер Ляйен не стали никого поздравлять в своих выступлениях, но призвали сплотить ряды в борьбе за права женщин, в том числе за одинаковые условия работы и равные с мужчинами зарплаты.