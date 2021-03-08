Суд Эстонии отказал в УДО Драгомиру Милошевичу и Милану Мартичу

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Тартуский уездный суд Эстонии отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Драгомиру Милошевичу и Милану Мартичу, осужденным Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) за военные преступления. Об этом суд заявил в понедельник.

Как сообщила пресс-служба суда порталу ERR, против УДО выступили Тартуская тюрьма, прокуратура, а также Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Главным аргументов противников УДО было то, что ни один из осужденных не отбыл двух третей назначенного наказания, а исключительные обстоятельства для УДО отсутствуют.

Генерал Драгомир Милошевич, который командовал корпусом армии боснийских сербов, отбывает наказание в Тартуской тюрьме с 22 марта 2011 года. Он был приговорен МТБЮ в 2006 году к 33 годам тюремного заключения. В 2009 году его срок заключения был сокращен до 29 лет.

Милан Мартич, который был президентом непризнанной республики Сербская Краина в 1994-1995 годы, приговорен к 35 годам заключения в связи с преступлениями против не сербского населения. С 2009 года он отбывает наказание в Тартуской тюрьме.