Британский премьер призвал жителей страны соблюдать ограничения после ослабления карантина

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал жителей королевства особенно строго соблюдать ограничения после того, как власти страны начали ослаблять действующий в стране с 4 января карантин. В ходе состоявшейся в понедельник пресс-конференции глава правительства повторил, что подход властей к отмене ограничительных мер будет максимально осторожным и взвешенным.

C 8 марта в Англии возобновили работу школу, остававшиеся закрытыми с конца декабря. Если эпидемическая обстановка в стране не начнет быстро ухудшаться, власти начнут отменять и другие ограничительные меры.

"Мы продолжим осуществлять наш план поэтапного снятия ограничений, однако должны помнить о том, что открытие школ отразится на темпах распространения вируса и поэтому, принимая решения о наших следующих шагах, мы будем руководствоваться научными данными. Учитывая, что количество пациентов с COVID-19 в больницах страны сейчас в восемь раз больше минимального показателя, который наблюдался летом, сейчас как никогда важно следовать действующим правилам", - заявил глава правительства, призвав британцев оставаться дома и не выходить на улицу без веской причины.

Джонсон признал, что ослабление карантина сопряжено с рисками, однако настоял на том, что решение открыть школы оправдано. По его словам, на данном этапе эпидемии возобновление работы школ создает меньше рисков, чем продолжение удаленных занятий, из-за которых падает качество образования и создается дополнительная психологическая нагрузка на детей и их родителей.

Согласно правительственному плану ослабления карантина, уже с 12 апреля, если заболеваемость вновь не начнет быстро расти, в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты и спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений. Джонсон подчеркнул, что ограничения не будут сниматься раньше указанных дат.

Приступить к ослаблению карантина британские власти смогли благодаря стабильному снижению ключевых эпидемиологических показателей. С середины января в стране идет на спад число новых случаев заражения и смертей. Значительно упала и нагрузка на больницы.

Власти считают, что этого позволил добиться общенациональный карантин и эффективно проводимая программа массовой вакцинации населения. С 8 декабря прошлого года привиты уже почти 22,4 млн человек - больше трети населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.