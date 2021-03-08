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Пандемия COVID-19

В Белом доме утверждают, что принимают меры по борьбе с "дезинформацией" РФ о вакцинах

В то же время там не привели конкретных примеров якобы имевшей место дезинформации
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут всеми возможными способами бороться с якобы распространяемой Россией информацией о неэффективности вакцин от коронавируса, производимых фирмой Moderna и консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech.

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"Мы хотим заверить, что будем противодействовать дезинформации всеми имеющимися средствами, - сказала она в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, коснувшись соответствующего вопроса. - <...> Мы осведомлены о подходах и тактике российской стороны, предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации". По словам Псаки, упомянутые препараты безопасны и одобрены регулятором.

"Мы изучим пути противодействия дезинформации. Мы отслеживаем ситуацию, принимаем меры и реагируем", - сказала пресс-секретарь, не приведя конкретных примеров якобы имевшей место злонамеренной деятельности РФ.

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и не раз предлагала сотрудничество в разработке вакцин.

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СШАРоссияПандемия COVID-19
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