В ООН пока не получали официального обращения США насчет конференции по Афганистану

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Секретариат ООН не получал официального обращения Вашингтона с предложением организовать конференцию по мирному урегулированию в Афганистане. Об этом в понедельник заявил на брифинге официальный представитель административного главы ООН Стефан Дюжаррик, комментируя появление в прессе информации о подобной инициативе США.

"Мы пристально следим за ситуацией, в том числе видели попавшее в прессу на выходных письмо, - сказал он. - Мы готовы оказать помощь, но пока официально мы не получали официального приглашения".

Дюжаррик добавил, что видел в СМИ сообщения о подобной инициативе, но повторил, что на данный момент официально в ООН такого предложения не поступало.

Ранее американские и афганские СМИ распространили текст письма, якобы направленного госсекретарем США Энтони Блинкеном президенту Афганистана Ашрафу Гани относительно перспектив урегулирования в Афганистане и возможности проведения мирной конференции по этому вопросу под эгидой ООН.