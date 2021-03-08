Гутерриш призвал отпустить заблокированных в Мьянме демонстрантов

ООН, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных отпустить несколько сотен демонстрантов, заблокированных полицией в одном из жилых кварталов Янгона. Об этом в понедельник заявил на брифинге официальный представитель административного главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь внимательно следит за событиями в Мьянме, особенно в Янгоне, где сотни мирных протестов уже много часов остаются заблокированными в жилом комплексе. Он призывает к максимальной сдержанности и освобождению всех протестующих, без задержаний и применения насилия. Многие из заблокированных - женщины, которые участвовали в демонстрации в честь Международного женского дня", - передал Дюжаррик обращение Гутерриша.

В понедельник полиция заблокировала около 200 участников молодежной демонстрации в столице стране Янгоне. Несколько часов они продолжают оставаться в одном из жилых зданий в окружении представителей сил правопорядка.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.