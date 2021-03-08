США намерены помогать Тайваню в сохранении им достаточного потенциала обороны

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация намерена оказывать Тайваню военную помощь для сохранения им достаточного потенциала самообороны. С таким заявлением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И.

"Наша позиция в отношении Тайваня остается ясной: мы будем стоять с друзьями и союзниками, чтобы продвигать общие процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов, - сказала официальный представитель президента США. - У нас давние обязательства [перед Тайбэем], обозначенные в трех совместных коммюнике, Законе об отношениях с Тайванем и шести обещаниях (их дал Тайваню в 1982 году занимавший в то время пост президента США Рональд Рейган - прим. ТАСС)". "И мы продолжим оказывать Тайваню содействие в сохранении достаточного потенциала самообороны. Так что наша позиция остается неизменной", - подчеркнула Псаки.

Выступая в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), Ван И назвал тайваньский вопрос "красной чертой" в отношениях Пекина и Вашингтона, пересекать которую Соединенным Штатам недопустимо. Он призвал нынешнее американское правительство отказаться "от методов предыдущей администрации, которая играла с огнем".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.