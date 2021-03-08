В ФРГ два политика вышли из ХДС/ХСС после коррупционного скандала

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Представитель германской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Георг Нюссляйн покинул политическую силу после того, как из-за его действий по закупке респираторных масок разгорелся громкий коррупционный скандал. Об этом сообщил в понедельник генсек ХСС Маркус Блуме.

"Этот шаг был неизбежным, - сказал он. - ХСС всеми силами осуждает тот факт, что народные избранники используют текущий кризис ради бизнеса".

В конце февраля местные СМИ сообщили, что Нюссляйн подозревается в коррупционных махинациях. Речь шла о деятельности его фирмы, которая посредничала при закупке защитных масок для германского Минздрава. Предполагается, что в качестве комиссионных фирма получила €600 тыс. от поставщика из избирательного округа Нюссляйна. Это дело также расследует мюнхенская прокуратура, но обвинения пока не предъявлены.

Аналогичный скандал разогрелся в начале марта вокруг другого депутата - Николаса Лёбеля из Хриатианско-демократического союза (ХДС). Его фирма, как пишет DPA, заработала на аналогичной схеме €250 тыс.

Нюссляйн, когда разгорался скандал, был зампредом фракции ХДС и ХСС в Бундестаге. Лёбель высоких постов в парламенте не занимал.

ХДС является одной из правящих в Германии партий, ее членом является канцлер ФРГ Ангела Меркель. ХСС представлена только в Баварии, но вместе с ХДС образует в Бундестаге единую фракцию - члены ХСС входят в действующее правительство. Текущий скандал может отрицательно сказаться на рейтингах консервативного блока, к этому сейчас приковано большое внимание на фоне приближающихся выборов в Бундестаг. Они пройдут в сентябре 2021 года.