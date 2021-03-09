В ООН заявили, что обмен ударами в Йемене затруднил работу по урегулированию

ООН, 9 марта. /ТАСС/. Обстрелы со стороны мятежников-хуситов объектов на территории Саудовской Аравии и последовавший ответ возглавляемой Эр-Риядом коалиции затруднили работу по урегулированию конфликта в Йемене под эгидой ООН. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы осуждаем обстрелы, произведенные вчера по территории Саудовской Аравии, за которые ответственность взяли на себя хуситы, также известные как представители движения "Ансар Аллах". Мы также обеспокоены ударами коалиции под руководством Саудовской Аравии по Сане и Ходейде, которые произошли, очевидно, в ответ на обстрел со стороны хуситов, - сказал он. - Такие действия наносят ущерб усилиям по урегулированию, которые предпринимает спецпосланник генерального секретаря Мартин Гриффитс".

Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) подвергло в воскресенье территорию Саудовской Аравии, в том числе объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, массированным обстрелам баллистическими ракетами и заминированными беспилотниками. В ответ на эти нападения командование саудовской коалиции объявило о начале спецоперации посредством нанесения воздушных ударов по хуситам, которая, как отмечалась, "нацелена против их боевого потенциала в Сане и ряде провинций".