Британский премьер заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл обвинила ее членов в расизме. Отвечая на вопросы журналистов в ходе состоявшейся в понедельник пресс-конференции, Джонсон подчеркнул, что продолжит воздерживаться от каких-либо комментариев.

"Воздаю должное вашей попытке заставить меня вмешаться в эту историю и сказать больше, чем я уже сказал, однако я убежден, что премьер-министр не должен ничего говорить, когда дело касается королевской семьи", - сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, считает ли он кого-либо из представителей монаршей фамилии расистом. В ответ на еще одну просьбу прокомментировать скандал, глава правительства заявил, что "всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет" в Великобритании. Ранее он заявил о том, что не имел возможности посмотреть скандальную телепрограмму.

В воскресном интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на американском телеканале CBS герцогиня Сассекская заявила, что представители королевской семьи были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам Маркл, мать которой афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

После выхода интервью в эфир Уинфри уточнила, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип не имели отношения к разговорам о цвете кожи своего правнука. Букингемский дворец пока не комментировал содержание интервью.

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость больше года назад. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. В интервью CBS пара уточнила, что у них будет дочка.

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.