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Пандемия COVID-19

Байден выступит 11 марта в связи с годовщиной введения режима ЧС из-за пандемии

Президент США 24 февраля продлил этот режим в связи с распространением в стране нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит 11 марта с обращением, в котором расскажет, как страна будет возвращаться к нормальной жизни после пандемии. Об этом сообщила в понедельник в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Джо Байден выступит 11 марта с обращением, посвященным первой годовщине закрытия страны [из-за коронавируса]. Он упомянет о тех жертвах и потерях, которые американские граждане понесли за последний год, - сказала она. - Президент <...> подчеркнет роль, которую американцы сыграют в победе над вирусом и в возвращении страны к нормальной жизни".

Байден 24 февраля продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом 13 марта 2020 года в связи с распространением в стране нового коронавируса. Срок продления режима ЧС не уточняется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 525 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПандемия COVID-19
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