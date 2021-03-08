Кравчук утверждает, что Горбачев отверг идею Ельцина сохранить СССР в виде конфедерации

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Первый президент России Борис Ельцин выступал с инициативой создать конфедерацию на базе СССР, но из-за желания сохранить свою власть это предложение тогда отверг советский лидер Михаил Горбачев. Такую версию событий изложил в понедельник первый руководитель независимой Украины Леонид Кравчук.

"Я помню, мы сидели с Ельциным и обсуждали эту тему. Он говорил: "Слушайте, Леонид Макарович, если мы предложим вместо федерации конфедерацию?" И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории Советского Союза, и пришли к мнению - да, давайте обсудим эту тему с Горбачевым", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

Он добавил, что Горбачеву предлагали вариант создания конфедерации по аналогии со Швейцарией, однако президент СССР это не поддержал. "Он так задумался и говорит: "Нет-нет-нет, так нельзя. Должен быть один президент". И сразу было понятно, что для Михаила Сергеевича главный вопрос - это власть. Он не хотел ничего менять, если он не при власти. И после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет", - отметил Кравчук.

Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. В 1985-1991 годах он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990 году стал первым и последним президентом Советского Союза. Почти сразу после своего назначения генсеком Горбачев провозгласил новый курс. Во многие языки мира во время его руководства вошли русские слова "перестройка" и "гласность".