На Кипре заявили, что присутствие ЕС на саммите отвечает интересам двух общин острова

НИКОСИЯ, 8 марта. /ТАСС/. Присутствие Европейского союза на предстоящем неформальном саммите по решению кипрской проблемы, который пройдет с 27 по 29 апреля в Женеве, отвечает интересам как греко-кипрской, так и турко-кипрской сторон. Об этом президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил в понедельник на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Джейн Холл Лют.

Как сообщил после встречи официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кушос, на встрече с Лют глава островного государства "сказал, что присутствие ЕС в качестве наблюдателя на встрече в Женеве отвечает интересам обеих сторон, поскольку последние заявления правительства Турции по этому поводу указывают на его готовность иметь позитивные отношения с ЕС".

Кроме того, на этой встрече Анастасиадис "подтвердил свою решимость работать вместе с ООН для достижения функционального и прочного решения кипрской проблемы на основе резолюций Совета Безопасности ООН". Эти резолюции предусматривают формирование на острове двухобщинной и двузональной федерации, и именно на таком государственном устройстве Кипра настаивают официальная Никосия, Афины и Евросоюз.

После встречи с Анастасиадисом Лют обсудила повестку дня апрельского саммита с президентом самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром. Лидер турок-киприотов был непреклонен в том, что решение проблемы разделенного острова может быть достигнуто исключительно на основе признания мировым сообществом факта существования на Кипре двух отдельных государств. Говоря по завершении встречи с Лют о позиции, которой турко-кипрская сторона будет придерживаться на женевской конференции, Татар заявил, что "народ ТРСК будет, как всегда, требовать права на самоопределение".

Лют также провела в понедельник встречу со спецпредставителем генерального секретаря ООН на Кипре, главой миротворческого контингента ООН (Вооруженных сил ООН на Кипре - ВСООНК) на острове Элизабет Спехар и с сотрудниками группы по поиску решения кипрской проблемы из миссии добрых услуг генсека ООН, которые проинформировали ее о событиях на острове, происходящих в преддверии женевского саммита.

Во вторник спецпосланник генсека ООН вылетит в Афины, где проведет переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и другими сотрудниками греческого МИД. Кроме того, как сказала сама Лют, она собирается обсудить ход кипрского урегулирования и с представителями британского Форин оффиса.

Роль ЕС в предстоящем саммите

Греко-кипрская сторона и Греция добиваются расширения формата неформальных конференций по урегулированию на острове с "пяти плюс один" (с участием лидеров греческой и турецкой общин Кипра, глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые являются державами-гарантами кипрской независимости, территориальной целостности и безопасности, плюс лично генсека ООН - прим. ТАСС) до "шести плюс один" путем включения в число участников представителя Европейского союза. Нынешнее же руководство турок-киприотов, а также Анкара, всячески этому противодействуют, поскольку ЕС вместе с официальной Никосией и Афинами выступает сторонником федеративного устройства острова в противовес настоятельным требованиям Турции и турко-кипрских властей о признании ТРСК . Впрочем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Кипрскому информационному агентству перед визитом на остров, который состоялся 5 марта, сам обозначил роль ЕС в женевском саммите. Он заявил о том, что Брюссель готов "предоставить любую помощь, которую обе стороны (общины Кипра) и ООН сочтут наиболее полезной", и что ЕС "остается наблюдателем на конференции по Кипру".

Он отметил важность того, чтобы решение проблемы острова сохранило целостность ЕС и способность европейского сообщества принимать решения на кипрском направлении, и что "также и по этой причине, чем раньше ЕС подключится к возобновленному процессу урегулирования, тем лучше". Боррель напомнил, что и в предыдущем саммите по кипрскому урегулированию, который состоялся в Кран-Монтане (Швейцария) в 2017 году, ЕС принимал участие на политическом уровне и что представитель европейского сообщества внес существенный вклад в ход переговоров, работая в тесном контакте с делегацией ООН.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.