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Reuters: МАГАТЭ сообщило о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе

По данным агентства, также продолжается работа по установке последующих каскадов усовершенствованных центрифуг

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Иран начал обогащать уран с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг класса IR2m на подземном заводе в Натанзе. Об этом со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в понедельник агентство Reuters.

Как отмечается в докладе, в то же время продолжается работа по установке последующих каскадов усовершенствованных центрифуг.

2 февраля Иран проинформировал МАГАТЭ о запуске в Натанзе двух каскадов новых центрифуг высокой мощности класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность центрифуг IR1.

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