Боевики готовят провокацию для обвинения правительственных сил Сирии в химической атаке

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Боевики планируют осуществить провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия против мирных жителей. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС) провокации в идлибской зоне деэскалации с инсценировкой химической атаки", - сказал он.

По его словам, террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана в провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения.