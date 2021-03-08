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Кризис в Сирии

В Идлибе местные жители вступили в столкновение с боевиками

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, 15 человек получили ранения

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Столкновение местных жителей с боевиками протурецких формирований произошло в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

"На фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории продолжается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств незаконных вооруженных формирований. В населенном пункте Ирхаб провинции Идлиб произошло столкновение местных жителей с боевиками, прибывшими для принудительного набора в ряды протурецких бандформирований", - сообщил он.

По его данным, в районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступавших с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около 10 арестованы.

В городе Африн провинции Алеппо прошел митинг, в котором приняли участие до 100 человек с требованиями возвращения местным жителям оливковых полей, ранее захваченных боевиками протурецких бандформирований.

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