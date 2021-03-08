Пресс-секретарь Зеленского ушла от однозначного ответа на вопрос о выдаче Коломойского США

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ушла от однозначного ответа на вопрос о возможной выдаче США украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Против него в Соединенных Штатах идет расследование по уголовным делам об отмывании денег.

"Посмотрим. <...> Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца. <...> Давайте смотреть, как будут развиваться дела", - сказала она в интервью на YouTube канале "Бацман". Пресс-секретарь также не смогла дать однозначный ответ на вопрос о возможных санкциях Киева против Коломойского. В 2021 году власти Украины начали использовать практику санкций против сограждан, в частности в отношении нескольких оппозиционных политиков, среди которых оказался и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта в письменном заявлении указал, что американское правительство вводит визовые ограничения в отношении Коломойского и его семьи. Занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, Коломойский, как заявляют в Госдепартаменте, "был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства".

Ранее в американской прокуратуре заявляли, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов присвоили и растратили "миллиарды долларов" из украинского Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годах до национализации этого финансового учреждения. Им инкриминируют перевод похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре. В Минюсте США считают, что на средства, полученные незаконным путем, подозреваемые купили два офисных здания в США на общую сумму в $70 млн.