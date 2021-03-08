Суд по делу о гибели Джорджа Флойда начался в атмосфере тревожного ожидания

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Начало суда над экс-полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, ознаменовалось массовыми протестами, которые пока проходят спокойно, однако их участники уже сейчас высказывают сомнения в том, что виновные в гибели афроамериканца получат по заслугам.

Ограждения и демонстрации

Вокруг здания суда округа Хеннепин в Миннеаполисе (штат Миннесота) перед судебным заседанием были установлены заборы из металлической сетки высотой около двух метров. Подходы также обнесены бетонными блоками. Пройти внутрь могут только участники заседания, сообщает ведущий трансляцию процесса телеканал Court TV. Из зрителей внутрь пускают только членов семьи Флойда и не более одного представителя семьи Шовина. Число мест для прессы ограничено, журналистам приходится чередоваться в зале суда. Столь строгие меры безопасности вызваны пандемией коронавируса.

За ограждениями на улице в понедельник утром собрались сотни митингующих, которые требуют справедливого суда над Шовином, в их понимании это признание экс-полицейского виновным и назначение ему сурового наказания. Здесь обстановка свободнее. Большинство людей носят маски, однако социальная дистанция практически не соблюдается. У заграждений установлена сцена, на которой участники акции произносят речи в поддержку обвинения.

Основной состав протестующих - участники движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение"), но также присутствуют представители других организаций левой направленности. В середине дня они прошли маршем по кварталам вокруг здания суда. Основным лозунгом стали слова о том, что "если Флойд не получит справедливости, ее не получит никто".

Защита и нападение

Протестующие опасаются, что Шовин может избежать наказания, об этом говорили несколько выступающих со сцены. Как отмечает газета The New York Times, у этих страхов есть причины. Защита, по информации издания, будет делать акцент на том, что в крови Флойда были обнаружены следы наркотических веществ и убеждать присяжных, что окончательно установить причину смерти - примененный Шовином удушающий прием или наркотики - невозможно.

Поскольку ответ на этот вопрос будет зависеть от присяжных, вопрос их подбора в понедельник стал одной из самых обсуждаемых тем в американских СМИ и соцсетях. В интернете появилась копия опросника, на основании которого будет формироваться коллегия. Там, в частности присутствуют вопросы о том, насколько хорошо человек осведомлен об обстоятельствах смерти Флойда, видел ли видеозапись его гибели, участвовал ли в акциях протеста после его смерти.

Особую обеспокоенность сторонники версии о виновности Шовина выражают из-за того, что хотя в округе Хеннепин белые составляют около 60% населения, в пуле для подбора присяжных их 80%. В результате, полагают представители движения BLM, вину Шовина будут определять люди, сами не сталкивавшиеся с полицейской жестокостью.

Тяжесть преступления

Этот понедельник станет лишь прологом в долгой истории суда над Шовином, которая может растянуться на месяцы. Формирование коллегии присяжных отложено как минимум на день в ожидании решения апелляционного суда. Ему предстоит определить, будет ли экс-полицейскому предъявлено также обвинение в убийстве третьей степени, то есть по более тяжелой статье, чем предъявленное ему сейчас обвинение в убийстве второй степени.

Убийство второй степени подразумевает непреднамеренное причинение смерти при совершении другого преступления, в данном случае - нападении на Флойда. Оно предусматривает тюремное заключение на срок до 40 лет. Убийство третьей степени - непредумышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Наказание составляет до 25 лет лишения свободы. Статьи об убийстве третьей степени сохранились только в трех штатах США, в остальных различаются только предумышленное и непредумышленное убийство. Признание Шовина виновным в убийстве третьей степени могло бы стать компромиссом для присяжных, но рискует вызвать гнев сторонников жесткого наказания.

Что дальше

На формирование коллегии присяжных судом отведено до трех недель. С учетом сложности дела из-за вызываемого им общественного резонанса уложиться в более краткий срок вряд ли удастся, отмечает местная газета Star Tribune. Таким образом, слушания по существу начнутся не ранее конца марта. Сами прения, вероятно, займут несколько недель. Вполне возможно, что закончиться процесс может ближе к годовщине смерти Флойда, когда установится теплая погода и сложится наиболее благоприятная ситуация для новой волны протестов.

Перспективы повторения прошлого "протестного" лета уже активно обсуждаются в соцсетях, хотя трудно различить, где к волнениям призывают активисты, а где - провокаторы. Судя по кадрам из Миннеаполиса, хозяева магазинов вновь устанавливают деревянные заслоны на витрины. Однако пока обстановка в Миннеаполисе спокойная, полиция в понедельник не сообщала о каких-либо происшествиях, связанных с судом над Шовином.