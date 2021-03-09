Харрис сообщила, что США распределили 80 млн доз от коронавируса

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Власти США наращивают темпы производства вакцин, уже распределено более 80 млн доз препаратов. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис, выступая на видеоконференции Национальной лиги городов.

"Более 80 млн доз вакцин сейчас распределено. За прошлую неделю 18 млн доз было направлено в штаты, аптеки и центры здравоохранения, - сказала она. - Компании-конкуренты объединились для наращивания производства вакцин. Это означает, что мы полностью обеспечим препаратами взрослое население к концу мая. Мы откроем новые центры вакцинации".

Харрис также информировала, что администрация выделит $250 млн в виде грантов местным организациям для повышения грамотности населения в области здравоохранения.

В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США более 31 млн человек получили обе дозы вакцины.